قائد جيش أوكرانيا يناقش وضع ساحة المعركة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

أعلن أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلح الأوكرانية أنه ناقش وضع ساحة المعركة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية تشارلز براون.



وقال سيرسكي على تليغرام: "أطلعت نظيري الأميركي على التغييرات في وضع العمليات والاستراتيجيات وناقشنا الاحتياجات الحالية والأكثر حسمًا للقوات الأوكرانية من الأسلحة والمعدات العسكرية".