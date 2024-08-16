بلينكن يتوجه إلى إسرائيل لدفع جهود وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الجمعة أن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل غدًا السبت لمواصلة الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.