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الصحة العالمية وشركاء يأملون عدم تكرار إخفاقات كوفيد في التصدي لجدري القردة

أخبار دولية
2024-08-16 | 16:09
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الصحة العالمية وشركاء يأملون عدم تكرار إخفاقات كوفيد في التصدي لجدري القردة
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الصحة العالمية وشركاء يأملون عدم تكرار إخفاقات كوفيد في التصدي لجدري القردة

أعلنت مسؤولة بارزة أن منظمة الصحة العالمية ستستضيف اجتماعًا طارئًا اليوم الجمعة لمناقشة سبل تحقيق العدالة في الحصول على مجموعات الاختبارات والعلاجات واللقاحات للفيروس المسبب لجدري القردة مع انتشار العدوى الفيروسية في مناطق من إفريقيا وخارجها.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع أعضاء تحالف من خبراء الصحة ممن أشرفوا على الاستجابة العالمية لكوفيد-19، ووكالات صحية عالمية مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).

وقالت أيواد ألاكيجا، رئيسة الاجتماع والمبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية، إنهم سيناقشون سبل ضمان عدم تكرار ما حدث من فشل في جهود التصدي لجائحة كوفيد-19، وتحقيق المساواة في إمكانية الحصول على العلاجات الطبية ومجموعات الاختبارات واللقاحات مع تفشي جدري القردة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارىء صحية عالمية يوم الأربعاء بعد انتشار المرض على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنها إلى دول مجاورة. وأمس الخميس، أعلنت السويد عن أول حالة خارج إفريقيا مرتبطة بالمرض.

وقالت ألاكيجا: "فشلنا في إمكانية الحصول على المنتجات في المرة الماضية، لكننا تعلمنا هذه الدروس... وسأحرص على أن تكون المساواة هي أول شيء نفكر فيه".

وأضافت ألاكيجا أن "مكافحة المرض لا تقتصر على اللقاحات، لأن التدابير الصحية العامة مثل حملات التوعية بوسعها أيضًا مساعدة المجتمعات في وقاية نفسها، على غرار ما حدث في مساعي التصدي لفيروس إتش.آي.في المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)".

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