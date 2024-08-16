أوغندا تعيد رجال شرطة فروا من العنف في الكونغو إلى بلادهم

أعلن متحدث باسم الجيش الأوغندي الجمعة أن أوغندا سلمت نحو 100 شرطي من الكونغو كانوا قد فروا عبر الحدود إلى منطقة كانونغو في جنوب غرب أوغندا للهروب من القتال بين الجيش ومتمردي (إم23).



وذكر البيان أنه تم تأكيد الهويات الوطنية لرجال الشرطة وأنهم سمح لهم بدخول أوغندا في لفتة إنسانية وبما يتماشى مع القانون الدولي.



وقال الميجر كيكونكو تابارو المتحدث باسم الجيش الأوغندي في بيان إنه تم تسليم رجال الشرطة بأسلحتهم وذخائرهم وأسلحة أخرى. وأضاف أن اللاجئين يواصلون التدفق عبر الحدود الأوغندية للفرار من العنف في شرق الكونغو.