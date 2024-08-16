بايدن: لا ينبغي لأحد في الشرق الأوسط أن يقوض جهود وقف إطلاق النار في غزة

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنه لا ينبغي لأي طرف في الشرق الأوسط أن يقوض جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الرهائن.



وعبّر عن اعتقاده أن الاتفاق بات يلوح في الأفق الآن، منبّها إلى أن الأمر "لم ينته بعد".

وأكد بايدن أنه متفائل بشأن احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار.



وقال الرئيس الاميركي: "حتى ساعة مضت كان الأمر لا يزال مطروحا. أنا متفائل. الأمر لم يقترب من نهايته. هناك بضعة قضايا أخرى. أعتقد أن لدينا فرصة".



وعندما سُئل عن موعد بدء وقف إطلاق النار في حال التوصل إلى اتفاق، قال بايدن: "يبقى أن نرى ذلك".