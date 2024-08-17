ثمانية قتلى جراء انهيار مسجد قيد الإنشاء في أبيدجان

خلّف الانهيار الجزئي لمسجد قيد الإنشاء في أبيدجان ثمانية قتلى وجريحين، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مجموعة الإطفاء العسكرية في ساحل العاج.



والجريحان ليسا في حال خطرة حسبما أوضح قائد العمليات والإنقاذ في المجموعة ألبان كونان.



وأكد في نهاية فترة ما بعد الظهر أن حصيلة الضحايا نهائية وإن عمليات التفتيش انتهت.



ويقع المسجد في وسط أبيدجان في منطقة كوكودي، في وقت ولم تعلن وزارة البناء والإسكان والتخطيط إذا كان بناؤه قانونيا.