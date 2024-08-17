كولومبيا تعزز أمن المحكمة العليا بعد اكتشاف مخطط لمهاجمتها

عززت الحكومة الكولومبية أمن المحكمة العليا بعد اكتشاف مخطط لمهاجمة مبانيها في العاصمة بوغوتا، وفق ما أعلنت السلطات.



وكشف رئيس المحكمة العليا غيرسون شافيرا في مؤتمر صحافي أنه أثناء تفتيش عقارين في جنوب العاصمة "عثر على مجسم (...) للمحكمة" إضافة إلى "متفجرات" و"ذخيرة".



وأعلنت الرئاسة الكولومبية في بيان نشر "أنظمة مراقبة متقدمة" و"معدات مضادة للمتفجرات" وطائرات بلا طيار في محيط المحكمة.



كما ستتخذ ترتيبات أمنية في محيط محاكم أخرى في البلاد.



وشدد شافيرا على أن الهدف هو "منع ارتكاب هجوم إرهابي".