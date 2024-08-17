حريق غابات يمتد إلى المناطق السكنية في إزمير التركية

امتد حريق غابات إلى المناطق السكنية في إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.



واشارت السلطات إلى أنه تم إخلاء ثلاثة أحياء في منطقتي كارسياكا وبايراكلي بينما تضرر 16 مبنى بسبب الحرائق، مطمئنة أنها لم تسجل وقوع إصابات.



وحريق الغابات الذي بدأ ليل الخميس امتد سريعا إلى المناطق السكنية بسبب رياح بلغت سرعتها 50 كلم/ساعة خلال النهار.



وغطى دخان كثيف المدينة بكاملها تقريبا وتحولت السماء الى اللونين البرتقالي والرمادي وفق صور بثتها وسائل إعلام تركية.



وأخلى ناشطون بمجال حقوق الحيوان ملجأ للكلاب الضالة.



وأفادت قناة إن تي في الإخبارية التركية بأن الرياح القوية تجعل من المستحيل على المروحيات القاذفة للمياه التدخل ليلا.



وفي إطار التعزيزات، أرسِل إلى المنطقة إطفائيون من عدد من المدن التركية، وتم أيضا حشد الجيش والشرطة.