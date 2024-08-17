لولا يشدد لهجته تجاه مادورو ويندد بنظام ذي "نزعة استبدادية"

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن حكومة نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو لديها "نزعة استبدادية"، مطالبا مجددا بنشر بيانات انتخابات 28 تموز المتنازع عليها.



ورغم أن الزعيم اليساري الذي يعد مقربا من مادورو أعلن أنه لا يعتبر النظام الفنزويلي "ديكتاتورية"، إلا أنه اعتبر أن الحكومة الفنزويلية هي "ذات ميول استبدادية" وإن لدى فنزويلا "نظاما مزعجا جدا".



ودعا لولا في مقابلة مع إذاعة "راديو غوشا" المحلية مجددا إلى نشر بيانات الانتخابات الرئاسية، قائلا "ما أطلبه للاعتراف (بالفائز) هو على الأقل معرفة إذا كانت الأرقام صحيحة. أين هي البيانات؟"