الأرجنتين تفكك ما وصفتها "بخلية إرهابية" تخطط لشن هجمات على الجالية اليهودية

كشفت وزارة الأمن الوطني الأرجنتينية أن الشرطة الاتحادية فككت ما وصفتها بأنها "خلية إرهابية" كانت تخطط لشن هجمات على الجالية اليهودية في مدينة ميندوزا، واصفة المجموعة بأنها "منظمة إرهابية إسلامية".



ووعد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو مؤيد قوي للجالية اليهودية وإسرائيل، الشهر الماضي بتعزيز نظام المخابرات الوطني لمنع الهجمات المستقبلية.



وكتبت وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش على وسائل التواصل الاجتماعي: "سنتخلص من كل هؤلاء المجرمين الذين يعتزمون بث الخوف في الأرجنتين وسوف يدفعون الثمن".



وتضم الأرجنتين أكبر عدد من اليهود في أميركا اللاتينية.



وتأتي هذه الواقعة في أعقاب اعتقال ثلاثة أشخاص في الأرجنتين في كانون الثاني الماضي يحملون الجنسيتين السورية واللبنانية للاشتباه في تخطيطهم لما وصفته السلطات "بهجوم إرهابي".