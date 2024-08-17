الخارجية الروسية: أوكرانيا استخدمت في كورسك صواريخ غربية من المرجح أنها أميركية الصنع

افادت وزارة الخارجية الروسية بأن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية من المرجح أنها أميركية الصنع من طراز هيمارس لتدمير جسر فوق نهر سيم في منطقة كورسك، ما أسفر عن مقتل متطوعين كانوا يحاولون إجلاء مدنيين.



وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة على تيليغرام، أنه "للمرة الأولى، تعرّضت منطقة كورسك لقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنع، من طراز هيمارس الأميركي على الأرجح".



ولفتت إلى أنه "نتيجة للهجوم على الجسر فوق نهر سيم في منطقة غلوشكوفو، تم تدميره بالكامل، وقتل متطوعون كانوا يساعدون سكانا مدنيين ممن جرى إجلاؤهم