اوكرانيا أسقطت كل الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال الليل

أكدت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد أسقطت كل الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال الليل وبلغ عددها 14 طائرة.



وأفادت القوات الجوية في بيان على تيليجغرام بإسقاط الطائرات المسيرة، وهي من طراز شاهد، فوق ست مناطق أوكرانية في جنوب ووسط البلاد.