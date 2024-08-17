مقتل 15 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي في غزة



أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 15 شخصا من عائلة فلسطينية واحدة في قصف جوي إسرائيلي في ساعة مبكرة السبت في وسط قطاع غزة، بينهم تسعة أطفال وثلاث نساء.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن القصف طال منزل لعائلة العجلة في حيّ الزويدة بوسط غزة. ولم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تعليق بعد.