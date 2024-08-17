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حريق غابات لا يزال يهدد مناطق سكنية في إزمير التركية

أخبار دولية
2024-08-17 | 05:18
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حريق غابات لا يزال يهدد مناطق سكنية في إزمير التركية
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حريق غابات لا يزال يهدد مناطق سكنية في إزمير التركية

     
يستمر حريق غابات في تشكيل تهديد لمناطق سكنية في إزمير ثالث مدن تركيا من حيث عدد السكان، والواقعة في غرب البلاد على ما ذكرت السبت وسائل إعلام محلية.
     
وذكرت محطة "إن تي في" التلفزيونية الإخبارية أن المروحيات وطائرات مكافحة الحرائق التي أوقفت عملها خلال الليل بسبب رياح قوية، عاودت نشاطها في مكافحة النيران.
     
وصباح السبت غطت سحب الدخان الرمادية سماء منطقة كارسيكايا في إزمير من حيث انطلق الحريق فيما انتشرت رائحة الدخان في كل أرجاء المدينة، على ما أفاد شاهد اتصلت به وكالة فرانس برس هاتفيا وطلب عدم الكشف عن اسمه.
     
وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا إنه تم إجلاء 900 من سكان خمس مناطق معنية بالحريق خلال الليل. وأوضح وزير الداخلية والثورة الحرجية ابراهيم يوماكلي "طال الحريق مساحة إجمالية من 1600 هكتار تقريبا (..) وتشارك طائرتان و11 مروحية راهنا" في مكافحة الحريق مؤكدا أن سكان المناطق الحضرية "لا ينبغي ان يشعروا بالقلق". وأكد الوزير أن التدخل لمكافحة الحريق من نقطة انطلاق النيران صعب "بسبب الوديان الوعرة".
     
وطال الحريق 16 مبنى و78 شخصا أدخل 29 منهم إلى المستشفى على ما أعلنت وزارة الصحة التركية.
     
واندلع الحريق مساء الخميس وانتشر بسرعة باتجاه مناطق سكنية بسبب رياح بلغت سرعتها خلال النهار 50 كيلومترا في الساعة.
     
وأرسلت تعزيزات لفرق الإطفاء من مدن تركية عدة أخرى مع تعبئة في صفوف القوى الأمنية والجيش.
     
وتستمر ستة حرائق في غابات وأحراج في مدن تركية أخرى من بينها بولو في شمال غرب البلاد وإيدين في الغرب.
     
ويعتبر حريق إزمير الأكبر خلال الصيف الحالي في تركيا.
     
وقضى 15 شخصا في حزيران في حريق اندلع في ماردين في جنوب شرق تركيا.
      

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