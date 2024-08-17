فقدان ثلاثة من طاقم مركب صيني بعد تصادم قبالة جزيرة تايوانية

فُقد أثر ثلاثة من أفراد طاقم مركب صيد صيني إثر تصادم مركبهم مع سفينة غير محددة، وغرقه قبالة ساحل جزيرة تايوانية، على ما أعلن خفر السواحل التايوانيون.



وفي التفاصيل، وقع الحادث الأخير في ساعة مبكرة السبت عندما غرق المركب "مين لونغ يو 60877" والذي يرفع العلم الصيني بعد اصطدامه بسفينة غير محددة على بعد 6,5 أميال بحرية قبالة ساحل جزر كينمين، وفق بيان لإدارة خفر السواحل.



وأوضح البيان أنه "كان على متن القارب سبعة من أفراد الطاقم وتم إنقاذ أربعة ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين".



وأكد أن زورق دورية أرسل إلى المنطقة لم يتمكن من العثور على المفقودين.



واشار إلى إن "الذين سقطوا في المياه لم يُعثر عليهم".



وأكد البيان أن عناصر خفر السواحل التايوانيون ونظراءهم الصينيين ينفذون "عملية بحث وإنقاذ واسعة".