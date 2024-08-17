غوتيريش: نخطط لإطلاق حملة حيوية للتطعيم ضد شلل الأطفال بغزة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بلقاح نهائي ضد شلل الأطفال في غزة أن يكون السلام ووقف إطلاق النار فورا لأسباب إنسانية.



وأشار غوتيريش الى أن الأمم المتحدة تخطط لإطلاق حملة حيوية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تستهدف أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة.