زيلينسكي: الجيش الأوكراني "يعزز" مواقعه في منطقة كورسك الروسية



أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنّ الجيش "يعزّز" مواقعه في منطقة كورسك، بعد أكثر من عشرة أيام على بدء هجوم كبير تشنّه القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية.



وقال زيلينسكي على تلغرام بعد اجتماع مع القائد الأعلى للجيش الأوكراني "الجنرال (أولكسندر) سيرسكي أفاد عن تعزيز مواقع قواتنا في منطقة كورسك وتوسيع نطاق المنطقة المؤمنة".

