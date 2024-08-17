روسيا تعلن صدّ القوات الأوكرانية قرب ثلاث بلدات في منطقة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها "صدت" الجيش الأوكراني بالقرب من ثلاث بلدات في منطقة كورسك، التي تشهد منذ السادس من آب هجوما بريا غير مسبوق عبر الحدود تشنه القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية.



وأفادت الوزارة في بيان، بأن الجنود الروس "صدوا" هجمات أوكرانية "في اتجاه مناطق كورينفو وروسكوي وتشيركاسكوي بوريتشنوي".