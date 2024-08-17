خطف 20 طالب طب في شرق نيجيريا

خُطف عشرون طالبا في كلية الطب كانوا متوجهين لحضور مؤتمر طبي هذا الأسبوع في شرق نيجيريا حيث تتزايد عمليات الخطف للحصول على فدية، وفقا لمصادر في الشرطة والجامعة.



وقال اتحاد طلاب الطب وطب الأسنان الكاثوليك النيجيري في بيان السبت "في 15 آب، حوالى الساعة 17,00، خُطف 20 من أعضائنا بينما كانوا في طريقهم لحضور مؤتمرنا السنوي في إينوجو".



وأضاف: "نحن على اتصال بالعائلات لضمان عودة أعضائنا سالمين".