موسكو تفتح تحقيقا جنائيا بحق صحافيين إيطاليين لعبورهما الحدود في شكل غير قانوني

فتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)، تحقيقا بحق صحافيين يعملان لحساب قناة "راي" الإيطالية، أعدا تقريرا في منطقة كورسك، لعبورهما الحدود من أوكرانيا "في شكل غير قانوني"، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.



وقال الجهاز في بيان نقلته الوكالات إنه "فتح تحقيقا جنائيا" بحق الصحافيين الإيطاليين ستيفانيا باتيستيني وسيموني تريني بتهمة "عبور الحدود في شكل غير قانوني".



وكانت الخارجية الروسية استدعت الجمعة السفيرة الإيطالية في موسكو احتجاجا على ما قام به الصحافيان.