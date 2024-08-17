رجال الإطفاء يحاولون إخماد 5 حرائق غابات في تركيا

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي أن رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق غابات في خمس أقاليم اليوم السبت، لكنه أشار إلى أن الحريق الذي اندلع الخميس في إزمير بغرب البلاد قد هدأ إلى حد ما ولم تعد المناطق السكنية معرضة للخطر هناك.



وأخبر يومقلي الصحفيين بأن حريق منطقة كارشياكا بإقليم إزمير اندلع بعد أن أشعل ثلاثة أشخاص النيران في أثناء نزهة بالقرب من منطقة غابات، مشيرا الى أن السلطات على وشك تحديد هوياتهم.



وقال يومقلي: "شدة الحريق تراجعت ولم يعد هناك خطر على المناطق السكنية في الوقت الحالي"، لافتا الى أن الحريق اشتعل داخل واد يصعب الوصول إليه برا.



واقتربت الحرائق التي أججتها رياح قوية من المناطق السكنية أمس الجمعة مما ألحق أضرارا بالمنازل والشركات وأجبر السكان على إخلاء منازلهم.



وكشف رئيس بلدية إزمير جميل توغاي في منشور على منصة إكس، أن الحريق أتى على 16 منزلا و30 مكانا للعمل في موقع صناعي، في حين قالت وزارة الصحة الجمعة إن 78 شخصا تأثروا بالحريق.



وأظهرت لقطات مصورة طائرات بعضها هليكوبتر وهي تواصل إسقاط المياه على النيران في حين استمرت جهود رجال الإطفاء لاحتواء الحريق على الأرض.



وأشار يومقلي الى أن فرق الإطفاء تعمل أيضا على احتواء حرائق الغابات في إقليمي أيدين ومانيسا في غرب البلاد، بالإضافة إلى إقليمي بولو وقره بوك في شمال تركيا.



وحذرت المديرية العامة للغابات من ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات في 12 إقليما في شمال وغرب تركيا خلال الأيام العشرة المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة والرياح القوية.