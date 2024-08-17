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سيجورنيه يجري محادثات مع السيسي ومع نظيره المصري... وتشديد على أهمية التوصل لوقف اطلاق النار بغزة

أجرى وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومع نظيره المصري بدر عبدالعاطي.



وقد شدد الجانبان على أهمية التوصل لوقف اطلاق النار في غزة.