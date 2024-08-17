السلطات السودانية تعلن تفشي وباء الكوليرا

أعلن وزير الصحة السوداني تفشي وباء الكوليرا فيما تهطل منذ أسابيع أمطار غزيرة على السودان الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من ستة عشر شهرا.



وقال الوزير هيثم إبراهيم في فيديو نشرته وزارته: "نعلن أن هناك وباء الكوليرا في السودان... نتيجة للأوضاع البيئية والماء غير الصالح للشرب في عدد من المواقع".



وأوضح أن القرار اتخذ "بحضور كل المعنيين على المستوى الاتحادي ووزارة الصحة في ولاية كسلا ووكالات الأمم المتحدة وعدد من الخبراء" بعد "عزل المايكروب خلال الفحص المعملي... وثبت أنه كوليرا".



ولفت إبراهيم إلى إن ولايتي كسلا والقضارف بشرق السودان هما الأكثر تضررا من الوباء، من دون أن يحدد عدد الحالات التي تم رصدها.



ويشهد السودان منذ أسابيع عدة أمطارا غزيرة أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص وظهور عدد من الأمراض مع زيادة حالات الإسهال خصوصا بين الأطفال.



وفي ولاية كسلا، المتضررة بشكل خاص، دعت السلطات المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات "عاجلة" و"فورية".