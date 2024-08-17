مقتل 14 شخصاً في حادث سير في بوليفيا

قضى 14 شخصا على الأقل في حادث سير مساء الجمعة في جنوب بوليفيا، وفق ما أعلنت الشرطة السبت.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "ايه بي اي" عن خوسيه إيلان، قائد شرطة مقاطعة تاريخا، قوله: "نأسف لمقتل 14 شخصاً" مشيراً إلى "أن 18 شخصاً تم إسعافهم".



ووقع الحادث على طريق مزدحم يربط بلدة تاريخا الواقعة على مسافة 880 كيلومترا جنوب العاصمة لاباز، بإقليم سانتا كروز، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.



وبحسب معلومات أولية، فقد السائق السيطرة على حافلته مما أدى إلى اصطدامها بجدار صخري.



وهذا الحادث هو من أكبر الحوادث التي شهدتها الطرق في بوليفيا منذ مطلع العام.