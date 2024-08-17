وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شخصين في ضربة جوية إسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ضربة إسرائيلية على سيارة في مدينة جنين بالضفة الغربية، أدت إلى استشهاد اثنين من الفلسطينيين اليوم السبت.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة جوية على مسلحين في منطقة جنين.