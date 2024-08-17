زلزال بقوة 7.2 درجة يقع قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية

إيران مستعدة لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها

إيران مستعدة لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها

مقتل 15 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي في غزة