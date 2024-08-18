وحدات الدفاع الجويّ الأوكرانية صدّت هجومًا جويًا روسيًا على كييف

شوهدت وحدات الدفاع الجويّ الأوكرانية تصد هجومًا جويًا روسيًا على كييف في وقت مبكر، وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة.



وسمع شاهد من رويترز دوي انفجارات بدت كأنّها أنظمة دفاع جويّ.



وتخضع كييف والمنطقة المحيطة بها ومعظم أنحاء وسط وشمال شرق أوكرانيا إلى إنذارات من الغارات الجوية من حوالى الساعة 0200 في توقيت جرينتش.