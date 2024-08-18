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حريق خلال مهرجان موسيقيّ في ألمانيا
أخبار دولية
2024-08-18 | 00:33
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حريق خلال مهرجان موسيقيّ في ألمانيا
أصيب أكثر من 20 شخصًا، جراء اندلاع حريق، في دولاب هواء، خلال مهرجان موسيقي، قرب مدينة لايبزيغ، في شرق ألمانيا، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس.
وأوضح المتحدث أنّ الحريق اندلع بعيد التاسعة مساء (19,00 ت غ)، في مقصورتين من دولاب الهواء، في مهرجان هايفيلد.
وتمت السيطرة عليه، سريعًا.
وأصيب أربعة أشخاص بحروق وتعرّض خامس لإصابات جراء سقوطه أرضًا، بينما عانى 18 شخصًا من تنشق الدخان.
كما أصيب عناصر من فرق الإطفاء والشرطة.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية النيران تندلع في مقصورتين من دولاب الهواء، ودخان أسود كثيف يتصاعد.
وأكد المتحدث أنّ طائرات مروحية وفرق الإطفاء توجهت سريعًا إلى المكان، ونُقل المصابون إلى مستشفى قريب.
ومهرجان هايفيلد هو من أكبر المهرجانات المستقلة لموسيقى الروك، ويستقطب الآلاف لدى إقامته كل صيف عند ضفاف بحيرة ستورمهالر قرب لايبزيغ.
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