حاكم روستوف: حطام طائرة مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق في مستودع صناعيّ دُمّر

دُمّر حطام طائرة مسيرة أوكرانية، تسبب في اندلاع حريق، في وقود الديزل، في مستودع صناعي في روستوف، وفق ما أكّد حاكم المنطقة.



وقال حاكم المنطقة فاسيلي جولوبيف، عبر تطبيق تيليجرام: "استُدعيت وحدات الإطفاء، لإخماد الحريق."



وأوضحت قناة "بازا" على تطبيق "تيليجرام" المقربة من أجهزة إنفاذ القانون الروسية، أنّ مستودعًا للنفط تعرّض لأضرار، في روستوف.