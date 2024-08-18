بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط وسط آمال بالتوصل إلى هدنة في غزة

غادر وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن الولايات المتحدة، متوجهًا إلى إسرائيل، في إطار محاولة جديدة من واشنطن، للتوصل إلى اتفاق، لوقف إطلاق النار، في قطاع غزة، وفق ما أفاد صحافيّ، في وكالة فرانس برس.



وأقلعت طائرة بلينكن من قاعدة أندروز، في ولاية ماريلاند ومن المقرّر أن تهبط في تل أبيب، حيث سيلتقي القادة الإسرائيليين.



وهذه هي الرحلة التاسعة لبلينكن إلى الشرق الأوسط، منذ الهجوم، الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، في 7 تشرين الأول.



وتأتي هذه الرحلة، بعد يومين على مباحثات، في الدوحة، في شأن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، دعا إليها الرئيس الأميركيّ جو بايدن.



وقال مسؤولون أميركيون إنّ تقدمًا أُحرز في المباحثات.