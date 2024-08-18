تعيين بايتونجتارن شيناواترا رئيسة للوزراء في تايلاند

صدق ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن، على تعيين بايتونجتارن شيناواترا رئيسة للوزراء، وذلك بعد يومين من انتخاب البرلمان لها.



ويمهّد ذلك الطريق، أمامها، لتشكيل حكومة، في الأسابيع المقبلة.