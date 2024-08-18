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الوكالة الذرية: وضع السلامة في محطة زابوريجيا يتدهور
أخبار دولية
2024-08-18 | 01:07
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الوكالة الذرية: وضع السلامة في محطة زابوريجيا يتدهور
حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من أنّ وضع السلامة، في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، في أوكرانيا، يتدهور، بعد غارة شنتها طائرة بلا طيار.
واتهمت روسيا أوكرانيا بإسقاط شحنة ناسفة على طريق قرب المنشأة المحتلة في الجنوب الأوكرانيّ.
وتعرضت المنشأة الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، لهجمات متكررة اتهم الجانبان بعضهما بتنفيذها.
وقالت الوكالة الذرية، في بيان، إنّ خبراءها الموجودين في الموقع أُبلغوا بالانفجار، الذي وقع قرب منشآت أساسية في المحطة السبت وزاروا الموقع فورًا.
وأفادوا بأنّ الأضرار قد تكون ناجمة عن طائرة بلا طيار مزودة حمولة متفجرة، ما أثر على الطريق بين البوابتين الرئيسيتين للمنشأة.
وقال المدير العام للوكالة الذرية رافاييل غروسي، في البيان: "مرة أخرى نشهد تصعيدًا في المخاطر، التي تهدد السلامة والأمن النوويين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وأكّد البيان أنّ وضع السلامة النووية، في المحطة يتدهور.
وأشار إلى أنّ فريق الوكالة في الموقع أَبلغ عن نشاط عسكريّ مكثف، خلال الأسبوع الماضي، في المنطقة، بما في ذلك، في القرب من المحطة.
وسمع الفريق انفجارات متكررة ونيران متكررة من رشاشات ثقيلة وبنادق ومدفعية على مسافات مختلفة من المنشأة.
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السلامة
زابوريجيا
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