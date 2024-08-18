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زعماء كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة يتعهدون بالتعامل مع التحديات الإقليمية على نحو مشترك
أخبار دولية
2024-08-18 | 01:18
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زعماء كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة يتعهدون بالتعامل مع التحديات الإقليمية على نحو مشترك
أكّد زعماء كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تعهدهم بالتعامل مع التحديات الإقليمية على نحو مشترك، وفق ما أعلن المكتب الرئاسيّ في كوريا الجنوبية.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الرئيس الكوريّ الجنوبيّ يون سوك يول، في مناسبة الذكرى السنوية لاجتماعهم في كامب ديفيد، المبادئ الخاصة بالتعاون الثلاثيّ، التي أقرتها قِمة العام الماضي لا تزال تعمل كخارطة طريق للتعاون بين الدول الثلاث.
وقال: "إننا نتمسك بالتزامنا بالتشاور في شأن التحديات والاستفزازات والتهديدات الإقليمية، التي تؤثر على مصالحنا وأمننا الجماعيّ."
واجتمع الرئيس الأميركيّ جو بايدن ورئيس الوزراء اليابانيّ فوميو كيشيدا ويون في 18 آب، للاتفاق على تعميق التعاون العسكريّ والاقتصاديّ واتخاذ موقف موحّد ضد القوة المتنامية للصين والتهديدات الأمنية من كوريا الشمالية.
وقالت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلًا عن مصادر إنّ الزعماء يخططون للقاء مرة أخرى هذا العام.
لكنّها أضافت أنّه لم يتضح بعد موعد ذلك، خصوصًا أنّ كيشيدا أعلن أنه سيتنحى عن منصبه.
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