إسرائيل اليوم: طائرة استطلاع مسيرة أطلقها حزب الله حلّقت فوق منزل نتنياهو

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن أنّ طائرة استطلاع مسيرة أطلقها "حزب الله"حلّقت، فوق منزل رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، في قيساريا، وصوّرت المنطقة المحيطة به.



وأوضحت الصحيفة إرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة، لكنّها لم تتمكن من تحديد موقع المسيرة.