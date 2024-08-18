العراق استدعى القائمة بأعمال السفارة البريطانية على خلفية تصريحات

استدعى العراق القائمة بأعمال السفارة البريطانية، في بغداد، على خلفية تصريحات السفير في شأن أمن العراق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.وأوضحت الوكالة نقلًا عن بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية، أنّها استدعت القائمة بالأعمال روث كوفيردال، بسبب وجود السفير خارج العراق.كذلك استدعتها لتسلمها مذكرة احتجاج إثر التصريحات، التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق ستيفن هيتشن.ومست التصريحات بمضمونها الشأن الأمنيّ والسياسيّ، بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات، وفق البيان.وقال البيان: "الخارجية تعد ذلك تدخلا في الشأن الداخلي وخروجا عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير."