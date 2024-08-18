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الإعصار إرنستو يتراجع إلى عاصفة ويبتعد عن جزر برمودا
أخبار دولية
2024-08-18 | 05:04
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الإعصار إرنستو يتراجع إلى عاصفة ويبتعد عن جزر برمودا
انخفضت شدّة الإعصار إرنستو إلى عاصفة استوائية، بعد أن ضرب جزر برمودا وابتعد عنها، مساء السبت، ليواصل مساره نحو شرق كندا، وفق ما أعلن مركز الأعاصير الأميركيّ.
لكنّ المركز حذّر من احتمال اشتداد العاصفة الأحد وأن يستعيد إرنستو وضعه كإعصار.
وفي جزر برمودا، حيث وصل إلى اليابسة السبت الساعة 08,30 في توقيت غرينتش، تسبب الإعصار إرنستو الذي أدى إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية، في انقطاع التيار الكهربائيّ عن جزء كبير من الأرخبيل البريطانيّ الواقع قبالة الساحل الشرقيّ للولايات المتحدة.
وذكرت شركة الكهرباء في الأرخبيل "بيلكو" أن نحو 18 ألف منزل، أي أكثر من 50% من المشتركين في هذه الجزيرة التي تعد 64 ألف نسمة، لا يزالون محرومين من الكهرباء.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية في برمودا: "بينما يتجه إرنستو نحو الشمال الشرقي، ستستمر الأمطار في الهطول من وقت الى آخر في غرب الجزيرة."
وحذّرت من أنّ البحر سيمثل خطرًا، طوال الليل.
وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشجارا تعوق السير بعد سقوطها وأعمدة كهرباء متضررة بسبب الرياح العاتية وطرقا غمرتها المياه.
وأعلن مطار "إل إف وايد" الدولي أنه سيظل مغلقا حتى الأحد.
ويتحرك إرنستو نحو الشمال الشرقي على أن يقترب من نيوفاوندلاند في شرق كندا ليل الاثنين إلى الثلاثاء، بحسب المركز الأميركي للأعاصير.
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يتراجع
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