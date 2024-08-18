السفير التركيّ لدى إيران: رد طِهران على اغتيال هنية قد يكون بعيدًا ممّا تتوقعه إسرائيل

أكّد السفير التركيّ لدى إيران، أنّ رد طِهران على اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، قد يكون بعيدًا ممّا تتوقعه إسرائيل.وقال السفيرالتركيّ، في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إنّ أكبر رد من إيران يجب أن يكون بحيث يجعل هذا الكيان يركع، وهذا ليس من مسؤولية إيران وحدها، بل دول المنطقة جميعهم.