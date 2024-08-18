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روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة قريبة من محور رئيسيّ في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-08-18 | 06:31
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روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة قريبة من محور رئيسيّ في شرق أوكرانيا
أعلنت روسيا السيطرة على قرية سفيريدونيفكا على مسافة حوالى 15 كلم من مدينة بوكروفسك، المحور المهم في شرق أوكرانيا والذي تسعى منذ عدة أشهر للوصول إليه.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قواتها حررت قرية سفيريدونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، في شرق أوكرانيا، مستخدمة التسمية الروسية للقرية.
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