نتانياهو يدعو إلى مزيد من الضغط على حماس إزاء "رفضها" مقترح الهدنة في غزة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إلى "توجيه الضغوط على حركة حماس"، مستنكرا "رفضها المتعنت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وذلك قبيل زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.



وقال نتانياهو وفق ما جاء في بيان لمكتبه أن "حماس حتى الآن مصرة على رفضها ولم ترسل حتى ممثلا لها إلى مفاوضات الدوحة. لذلك يجب أن يوجه الضغط على حماس و(رئيس مكتبها السياسي يحيى) السنوار، وليس على الحكومة الإسرائيلية".

