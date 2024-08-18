السيطرة على معظم الحرائق في إزمير التركية

تمّت السيطرة على معظم الحرائق التي نشبت في إزمير الواقعة على الساحل الغربي لتركيا قبل أربعة أيام، وفق ما أعلنت السلطات التركية.



وطمأن وزير الزراعة والغابات ابراهيم يومقلي من أن "ليس هناك خطر في المنطقة المطلة على المدينة. وقد حاصر رجال الإطفاء الحريق في واد. والحمد لله، أصبح هذا الحريق في منطقة يامانلار في إزمير تحت السيطرة الآن. وستستمر جهودنا في التبريد".



واشار الوزير إلى أنه من بين الحرائق الجديدة التي اندلعت مساء السبت في هذه المحافظة، تمت السيطرة على الحريق الذي طال منتجع تشيشمي الساحلي بدون تسجيل إصابات، وذلك بعد إجلاء الناس من مجمع سكني معرض للخطر.



وأضاف أن الحرائق لا تزال تمتد في الوديان الشديدة الانحدار في منطقة مندريس البعيدة 20 كيلومترا من جنوب إزمير، ولكن ببطء.



تم نقل 29 شخصا إلى المستشفى وتضرر 43 مبنى بسبب الحرائق في المحافظة، بحسب وزير التخطيط العمراني مراد كوروم.



وأدى الحريق إلى نفوق العديد من الحيوانات البرية بالاضافة إلى قطط وكلاب.