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الأمم المتحدة: ارتفاع معدلات سوء التغذية في مناطق سيطرة الحكومة في اليمن

أخبار دولية
2024-08-18 | 11:23
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الأمم المتحدة: ارتفاع معدلات سوء التغذية في مناطق سيطرة الحكومة في اليمن
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الأمم المتحدة: ارتفاع معدلات سوء التغذية في مناطق سيطرة الحكومة في اليمن

     
زادت معدلات سوء التغذية بشكل حاد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في اليمن، مع وجود مستويات "حرجة للغاية" من سوء التغذية في بعض مناطق جنوب البلاد، حسبما حذر فريق عمل تابع للأمم المتحدة الأحد.
     
وقال فريق العمل الفني للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن، "ارتفع عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال بنسبة 34 في المئة مقارنة بالعام السابق في جميع مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ممّا يؤثر على أكثر من 600,000 طفل، من بينهم 120,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد". 
     
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعا داميا منذ العام 2014 بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة في العام 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

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