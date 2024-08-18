بلينكن يصل إلى إسرائيل للدفع باتجاه هدنة في غزة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الأحد ألى إسرائيل على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في محاولة لدفع المباحثات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحرير رهائن إسرائيليين في مقابل معتقلين فلسطينيين.



ويلتقي وزير الخارجية الأميركي الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والرئيس اسحق هرتسوغ على ما أوضح مسؤول أميركي يرافق بلينكن.



وسيزور بلينكن مصر الثلاثاء للدفع باتجاه هدنة في غزة بحسب وزارة الخارجية الأميركية.