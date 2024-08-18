مجلس السيادة الانتقالي في السودان: الحكومة سترسل وفدا للقاهرة لإجراء مباحثات بشأن اتفاق جدة

أفاد بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان بأن الحكومة سترسل وفدا إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن تنفيذ اتفاق جدة من دون تحديد موعد لذلك.



وقال البيان: "بناء على اتصال مع الحكومة الأميركية ممثلة في المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة، عليه سترسل الحكومة وفدا إلى القاهرة لهذا الغرض".