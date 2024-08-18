المقاومة الاسلامية في العراق: إستهدفنا هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل الأسبوع الماضي

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق أنها استهدفت الأسبوع الماضي هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.



وقالت في بيان: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الأسبوع الماضي، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر".



وأكدت استمرار العمليات "في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".