الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى أذربيجان في زيارة دولة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى باكو عاصمة أذربيجان الأحد في زيارة دولة تستمر يومين يلتقي خلالها نظيره إلهام علييف، وفق ما أعلن الكرملين.



وتأتي الزيارة إلى هذه الدولة الواقعة في القوقاز، الشريك الوثيق لموسكو وكذلك المورد المهم للطاقة إلى الدول الغربية، على خلفية هجوم عسكري أوكراني غير مسبوق على الأراضي الروسية.



وبثّ التلفزيون الروسي لقطات لطائرة الرئيس لدى وصولها إلى باكو مساء الأحد.



وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية "اذيرتاغ" أن بوتين وعلييف يتناولان العشاء في مقر الرئيس الأذربيجاني.

