مقتل إسرائيلي في هجوم في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

قُتل حارس أمن إسرائيلي الأحد في هجوم في مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلّة، حسبما أعلن مستشفى إسرائيلي كان قد نُقل إليه.



وقال مستشفى بيلينسون في بتح تكفا (وسط): "بعد جهود كثيفة... أعلن الأطباء وفاة الرجل الذي أُصيب خلال الهجوم".



وكانت متحدثة باسم المستوطنات في شمال الضفة الغربية قالت في وقت سابق إنّ "عاملا فلسطينيا... ضرب حارسا أمنيا بمطرقة على رأسه وسرق سلاحه ولاذ بالفرار" في مستوطنة قريبة من قرية جيت الفلسطينية التي شهدت هجوما نفذه مستوطنون يهود مساء الخميس أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة.