الشرطة الإسرائيلية تحقق في انفجار أودى بحياة شخص في تل أبيب

أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أنها تحقق في انفجار أدى إلى مقتل شخص في تل أبيب اليوم، مما يشير على ما يبدو إلى أن الواقعة ربما كانت هجوما مسلحا.



وقال المتحدث: "جرى التأكد من أن الانفجار ناجم عن قنبلة. أدى الانفجار إلى مقتل شخص لم تُعرف هويته بعد وإصابة آخر بجروح طفيفة".