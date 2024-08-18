القيادة المركزية الأميركية: قواتنا دمرت مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها دمرت بنجاح طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها في اليمن.



ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن يقولون إنها متجهة إلى إسرائيل أو الولايات المتحدة أو مرتبطة بهما منذ تشرين الثاني لإظهار دعمهم للفلسطينيين في حرب غزة.