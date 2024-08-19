الأمم المتحدة تندد بمستويات غير مقبولة من العنف بحق العاملين الإنسانيين

نددت الأمم المتحدة الإثنين بمستويات "غير مقبولة" من العنف الذي بات شائعًا بحق العاملين الإنسانيين الذين قتل منهم 280 عبر العالم عام 2023، في حصيلة غير مسبوقة، محذرةً من أن هذا الرقم قد يزداد على وقع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.وقالت جويس مسويا الرئيسة بالوكالة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بمناسبة اليوم العالمي للمساعدة الإنسانية إن "تطبيع العنف بحق العاملين الإنسانيين وعدم المحاسبة أمران غير مقبولين وغير جائزين وفي غاية الخطورة بالنسبة لعمليات المساعدة في أي مكان".