وزارة الصحة الفلبينية: إصابة جديدة بمرض جدري القردة

رصدت وزارة الصحة الفلبينية إصابة جديدة بمرض جدري القردة، هي الأولى منذ كانون الأول 2023.



والحالة لشاب يبلغ من العمر 33 عامًا لم يكن مسافرًا للخارج.